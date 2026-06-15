Великобритания провела очередную операцию в проливе Ла-Манш. Под прицел военных попал нефтяной танкер Smyrtos, идущий под флагом Камеруна. Судно было принудительно перенаправлено к якорной стоянке у побережья южной Англии.

Министерство обороны королевства поспешило заявить, что задержание прошло в рамках международного права. Официальный Лондон настаивает на законности своих действий, однако причины столь пристального внимания к коммерческому судну остаются весьма туманными.

Российское посольство в Лондоне оперативно прояснило ситуацию с составом команды.

«По нашей информации, граждан России среди членов экипажа задержанного танкера не было», — заявили дипломаты.

Согласно данным портала Vesselfinder, путь нефтяного гиганта начался в порту Усть-Луга. Сейчас танкер находится на якоре неподалеку от города Уэймут под надзором британских властей.

Что будет с грузом и дальнейшей судьбой судна, пока не сообщается. Стороны ограничились лишь сухими комментариями, а ситуация перешла в стадию бюрократического разбирательства.

Ранее Кир Стармер и Минобороны Великобритании сообщили о задержании в Ла-Манше нефтяного танкера Smyrtos под флагом Камеруна. Лондон причислил судно к так называемому российскому теневому флоту. Танкер планируют отбуксировать к южному побережью Англии на якорную стоянку.