«Нас не подпустят»: Наталья Фриске рассказала, как пыталась связаться с сыном сестры

Семья Жанны Фриске не видела её 13-летнего сына Платона с 2016 года. В беседе Life.ru сестра певицы — Наталья — призналась, что она с родителями пытается хоть как-то связаться с подростком, но всё безуспешно.

Наталья Фриске рассказала, как с родителями пыталась передать записку сыну Жанны — Платону. Видео © Life.ru

«Я очень надеюсь на то, что в Платоне преобладает всё-таки Жаннина мудрость и что всё воспитание Димы (Телеведущего Дмитрия Шепелева — Прим. Life.ru.), который настраивает против нас ребёнка пройдёт. <…> И всё-таки надеюсь, что он станет постарше, и уже Дима не сможет его удерживать», — ответила артистка.

В день рождения Платона одна из подписчиц написала Наталье, что её дочь учится в одном классе со сводной сестрой мальчика. Сестра Фриске попросила женщину передать Платону письмо через девочку. Вместе с посылкой они хотели положить подарки, деньги и номера телефонов, чтобы подросток мог сам выйти на связь, если захочет. Однако пока ничего не вышло.

«Мы всеми способами пытаемся хоть как-то хоть что-то. Я знаю, что к школе нас не подпустят. Потому что там охраняемый участок, естественно, и за ним (Платоном— Прим. Life.ru.) в школу приезжают. Его в школу привозят и его из школы забирают. Ребёнку 13 лет, камон, дайте ему вздохнуть. Я помню себя в 13, я бегала везде просто, я уже в 10 по крышам лазила. А парню бедному не дают никакой свободы», — возмутилась артистка.

Конфликт между Шепелевым и семьёй Жанны тянется с 2015 года после смерти певицы. Телеведущий заявил, что не разрешает ребёнку видеться с бабушкой, дедушкой и тётей из-за камер. По его мнению, родственники якобы хотят встречаться с мальчиком только в рамках телешоу. Наталья назвала эти обвинения полнейшим бредом и подчеркнула, что семья мечтает просто увидеть Платона без всяких условий. Сам Шепелев после смерти Фриске связал свою жизнь с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой есть дочь Лада от предыдущего брака. С 2018 года пара живёт вместе.

Напомним, что в 11-ю годовщину смерти Жанны Фриске её младшая сестра Наталья вместе с родственниками посетила Николо-Архангельское кладбище в Подмосковье. Певица ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после долгой борьбы с глиобластомой. В этот день семья привела в порядок место захоронения, возложила живые цветы и почтила память Жанны в тишине.