«Семья — не контент»: Шепелев уколол родителей Жанны Фриске в 11-ю годовщину её смерти

Телеведущий Дмитрий Шепелев в 11-ю годовщину смерти Жанны Фриске упрекнул её маму и отца. Он заявил в соцсетях, что за эти годы получал десятки предложений о встрече родственников с внуком Платоном, но все они сводились к одному — телевизионной студии, камерам и публичному эфиру.

Шепелев признался, что с возрастом всё сильнее сочувствует маме и отцу Жанны, потерявшим дочь, и не берётся оценивать, как они переживают это горе. При этом он подчеркнул, что обычных встреч без камер и поводов ему не предлагали.

Ведущий добавил, что ему горько от мысли о том, что близкие для Платона люди упустили его детство. Шепелев заявил, что встречи сына с кем бы то ни было не должны становиться материалом для эфира. Ведущий подчеркнул, что как отец сам будет решать, с кем и при каких условиях встречается его сын.

«Встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья — не контент», — заявил он.

Шепелев рассказал, что возле письменного стола сына стоит большая фотография Жанны. Она охраняет его сон, находится рядом с ним в дни и его «больших мальчишеских побед», и в самые обычные дни. Сегодня, спустя 11 лет после смерти певицы, они с Платоном, как всегда, купят цветы и обнимут друг друга. Сыну он повторяет одни и те же слова: «Не забывай, мама всегда рядом».

По словам Шепелева, память о Жанне для него не шоу и не история напоказ, а глубоко личная часть жизни их семьи. Он добавил, что Платон растёт «в любви и покое», и эту границу он намерен защищать дальше.

Ранее стали известны новые детали давнего конфликта между семьёй Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым. Отец певицы Владимир Фриске рассказывал, что после смерти дочери с внуком Платоном он виделся всего дважды.

Сам Шепелев уже говорил, что ограничил общение сына с бабушкой и дедушкой якобы не просто так. По его словам, родственники якобы пытались превратить ребёнка в «актив» и втянуть его в различные шоу. Ведущий также утверждал, что Владимир Фриске однажды напал на него с ножом, не желая отдавать Платона. Конфликт вокруг ребёнка длится много лет и остаётся одной из самых болезненных тем в истории семьи певицы.