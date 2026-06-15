Лавров расскажет Лукашенко, как Москва оценила ультиматум «евротройки» по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудит визит послов Британии, Франции и Германии в российское внешнеполитическое ведомство. Речь также пойдёт о вопросах, которые касаются Союзного государства.

По словам Лаврова, он готов изложить российские оценки последних событий, включая подготовку к саммиту G7 и инициативу Германии, Франции и Британии по Украине.

Министр заявил, что представители трёх европейских стран приходили в МИД России и передали Москве свои предложения.

«Они там ультиматум [предъявили] из пяти пунктов, послы приходили, вручили нам свои пожелания», — сказал Лавров в начале встречи.

Глава МИД отметил, что эти темы напрямую касаются Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее послы Франции, Германии и Великобритании посетили МИД РФ и провели там около полутора часов. После встречи французский дипломат анонсировал совместное заявление трёх стран.

В российском МИД позже сообщили, что замглавы ведомства Михаил Галузин разъяснил послам подход Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.