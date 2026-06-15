«Планов много»: Лавров оценил развитие Союзного государства после встречи с Лукашенко

Планы по развитию сотрудничества в рамках Союзного государства России и Белоруссии устойчиво реализуются. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи у президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске.

«Планов много, они все устойчиво реализуются», — сказал дипломат журналистам.

Недавно президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко уже обсуждали развитие союзных отношений по телефону. Как сообщала пресс-служба Кремля, темой разговора стали актуальные вопросы сотрудничества в рамках Союзного государства.

А сегодня Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным. О предстоящих переговорах белорусский лидер рассказал во время беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым. Конкретные даты пока не называются, однако подготовка встречи уже идёт. Ожидается, что в повестку войдут вопросы безопасности, экономической интеграции и дальнейшего развития двусторонних отношений.