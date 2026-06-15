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Регион
15 июня, 10:06

«Планов много»: Лавров оценил развитие Союзного государства после встречи с Лукашенко

Лавров заявил об устойчивой реализации планов Союзного государства

Обложка © Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Обложка © Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Планы по развитию сотрудничества в рамках Союзного государства России и Белоруссии устойчиво реализуются. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи у президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске.

«Планов много, они все устойчиво реализуются», — сказал дипломат журналистам.

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Недавно президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко уже обсуждали развитие союзных отношений по телефону. Как сообщала пресс-служба Кремля, темой разговора стали актуальные вопросы сотрудничества в рамках Союзного государства.

А сегодня Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным. О предстоящих переговорах белорусский лидер рассказал во время беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым. Конкретные даты пока не называются, однако подготовка встречи уже идёт. Ожидается, что в повестку войдут вопросы безопасности, экономической интеграции и дальнейшего развития двусторонних отношений.

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Николь Вербер
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