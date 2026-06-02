Путин и Лукашенко по телефону обсудили развитие союзных отношений

Ранее стала известна программа Владимира Путина на ПМЭФ-2026. Она включает традиционное выступление на пленарке и встречу с руководителями мировых СМИ. Четвёртого июня в Константиновском дворце запланирован разговор главы государства с главами международных агентств, а вечером того же дня состоятся переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым — лидеры примут участие в видеоконференции по случаю старта строительства первого энергоблока АЭС в республике. Ключевым событием станет пленарное заседание форума в пятницу, 5 июня.