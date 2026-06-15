Пополнение в краснокнижной семье: В нацпарке в Ульяновской области родился солнечный орлёнок

В национальном парке «Сенгилеевские горы» Ульяновской области родился солнечный орлёнок. Этот крошечный наследник величественных Белогора и Гилеи увидел свет 7 июня, о чём поведал Telegram-канал «Президентский фонд природы».

В нацпарке «Сенгилеевские горы» Ульяновской области родился солнечный орлёнок. Видео © Telegram / Президентский фонд природы

«Малыш активен, отличается хорошим аппетитом, за ним присматривает мать», — говорится в сообщении.

Солнечный орёл – редкий вид, занесённый в Красную книгу России и Ульяновской области, и являющийся её природным символом. В регионе насчитывается около 160 пар этих птиц. Основные места обитания в России – Волго-Уральский и Алтае-Саянский регионы, а на зимовку они отправляются в Африку, на Ближний Восток и в Южную Азию, возвращаясь весной на свои гнездовые участки с удивительной точностью.

Сейчас нацпарк вместе с инициатором проекта Михаилом Кореповым предлагает всем желающим придумать имя для нового обитателя парка. Оставить свои предложения можно в комментариях под постом на странице фонда «ВКонтакте». Пол малыша пока неизвестен, поэтому ему ищут универсальное имя.

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