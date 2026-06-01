Манулы Шу и Пепе из Ленинградского зоопарка стали многодетными родителями
У манулов из Ленинградского зоопарка родились сразу четыре котёнка
Обложка © Telegram / Ленинградский зоопарк
У манулов Шу и Пепе из Ленинградского зоопарка родились четверо котят. Об этом сообщила пресс-служба зоосада в посте в честь Дня защиты детей.
У манулов Шу и Пепе в Ленинградском зоопарке родились четверо котят. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк
Малыши появились на свет 8 мая. Для отдела «Хищные млекопитающие» это важное событие: манулы считаются редкими и очень осторожными животными, которые ведут скрытный образ жизни, поэтому добиться их успешного размножения в неволе — не такая уж простая задача.
Пол котят пока неизвестен. Поскольку это первое потомство Пепе, сотрудники стараются не тревожить семейство: малышей ежедневно осматривают без прямого контакта. Сейчас котята находятся в логове, питаются молоком и только начинают открывать глаза.
Посетителей просят вести себя тихо у вольеров с манулами, чтобы не беспокоить Пепе и её детёнышей.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарском крае появившаяся на свет в 2024 году клонированная корова Звёздочка впервые принесла потомство. Её телёнка назвали Дарёна, она весит уже 39 килограммов.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.