1 июня, 14:28

Манулы Шу и Пепе из Ленинградского зоопарка стали многодетными родителями

У манулов из Ленинградского зоопарка родились сразу четыре котёнка

У манулов Шу и Пепе из Ленинградского зоопарка родились четверо котят. Об этом сообщила пресс-служба зоосада в посте в честь Дня защиты детей.

Малыши появились на свет 8 мая. Для отдела «Хищные млекопитающие» это важное событие: манулы считаются редкими и очень осторожными животными, которые ведут скрытный образ жизни, поэтому добиться их успешного размножения в неволе — не такая уж простая задача.

Пол котят пока неизвестен. Поскольку это первое потомство Пепе, сотрудники стараются не тревожить семейство: малышей ежедневно осматривают без прямого контакта. Сейчас котята находятся в логове, питаются молоком и только начинают открывать глаза.

Посетителей просят вести себя тихо у вольеров с манулами, чтобы не беспокоить Пепе и её детёнышей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарском крае появившаяся на свет в 2024 году клонированная корова Звёздочка впервые принесла потомство. Её телёнка назвали Дарёна, она весит уже 39 килограммов.

Владимир Озеров
