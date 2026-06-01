Манулы Шу и Пепе из Ленинградского зоопарка стали многодетными родителями

У манулов Шу и Пепе из Ленинградского зоопарка родились четверо котят. Об этом сообщила пресс-служба зоосада в посте в честь Дня защиты детей.

Малыши появились на свет 8 мая. Для отдела «Хищные млекопитающие» это важное событие: манулы считаются редкими и очень осторожными животными, которые ведут скрытный образ жизни, поэтому добиться их успешного размножения в неволе — не такая уж простая задача.

Пол котят пока неизвестен. Поскольку это первое потомство Пепе, сотрудники стараются не тревожить семейство: малышей ежедневно осматривают без прямого контакта. Сейчас котята находятся в логове, питаются молоком и только начинают открывать глаза.

Посетителей просят вести себя тихо у вольеров с манулами, чтобы не беспокоить Пепе и её детёнышей.

