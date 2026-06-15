Быстро начал уходить под воду: Парня засосало в трясину на Сабантуе в Татарстане

Участника соревнований на Сабантуе в Актанышском районе затянуло в болото, выбраться на поверхность ему удалось только благодаря свидетелям происшествия. Об этом сообщает Mash Iptash.

Участник Сабантуя провалился в болото при переправе. Видео © Telegram / Mash Iptash

Согласно конкурсному заданию, парню требовалось преодолеть водоём по натянутому канату, однако он сорвался с верёвки и попытался добраться до берега вплавь. Там выяснилось, что дно трясинное — почти мгновенно после осознания этого факта молодой человек стал погружаться под воду головой.

Вытащили его из трясины зрители праздника, которые теперь выражают недовольство организаторами из-за их безответственности.

Традиционный для башкир и татар народный праздник, знаменующий собой завершение весенних посевных и полевых работ, носит название Сабантуй. С тюркских языков его наименование дословно переводится как «торжество плуга», и в этот день принято демонстрировать физическую силу и сноровку, исполнять старинные песни и пробовать блюда национальной кухни.

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