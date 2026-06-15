«Абсолютно ненормально»: Зюганов получил счёт за ЖКХ в 30 тысяч и возмутился

Депутатам стало тяжело оплачивать коммунальные услуги, на цены пожаловался даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он получил квитанцию на сумму почти 30 тысяч рублей, что считает абсолютно ненормальным даже для себя. Об этом пишет Telegram-канал Mash Money.

«Мне недавно пришла жировка (квитанция) на оплату ЖКХ почти на 30 тысяч рублей. Даже мне тяжело. Это абсолютно ненормально!», — сказал политик.

Зюганов также отметил, что граждане всё чаще сталкиваются с непрозрачным ростом платежей и не понимают, за что именно им приходится платить больше. Кроме того, он резко высказался о работе некоторых управляющих компаний, обвинив их в неэффективности и злоупотреблениях.

Тема роста тарифов ЖКХ неоднократно поднималась в Госдуме. Эксперты связывают увеличение сумм в квитанциях с индексацией тарифов, а также с начислением взносов на капремонт и общедомовые нужды. Однако, по мнению Зюганова, ситуация требует более жёсткого контроля со стороны государства.

Ранее генеральный директор «ЕИРЦ СПб» Денис Шабарин дал совет петербуржцам, которые не согласны с суммами в квитанциях. Он посоветовал в каждом случае лично приходить за разъяснениями с документами, которые подтверждают свою правоту. При этом Шабарин считает, что слово «ошибка» к их системе не подходит. По его словам, в компьютере заложены чёткие формулы и алгоритмы, человек только один раз вводит данные, а дальше всё считает машина.