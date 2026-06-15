«Была старшей сестрой»: Семенович вспомнила, как Фриске взяла её под своё творческое «крыло»

Певица Анна Семенович вспомнила Жанну Фриске в 11-ю годовщину её смерти. По словам знаменитости, артистка была для неё не просто коллегой, а настоящей старшей сестрой в мире шоу-бизнеса.

Когда Семенович только пришла в группу «Блестящие», она столкнулась с новыми правилами и незнакомой атмосферой. Фриске сразу взяла новенькую под своё крыло.

«Помню, как она мне сказала: «Аня, ты яркая, у тебя есть огонь внутри — просто направь его в нужное русло»», — поделилась певица в беседе с «Газетой.ru». Благодаря этой поддержке она быстрее адаптировалась и поверила в свои силы.

На репетициях Жанна мягко указывала на ошибки. Однажды Семенович по привычке фигуристки широко взмахнула руками и чуть не задела соседку по сцене.

«Ань, ну что опять? Опять «Лебединое озеро» включила? Выключай, пожалуйста!», — говорила тогда Фриске с улыбкой.

Потом она показала, как правильно ставить руки и распределять энергию в танце, чтобы движения были эффектными, но не мешали другим. А после репетиции утешала в гримёрке. Семенович призналась, что Фриске умела создавать вокруг себя светлую, добрую атмосферу. Она могла пошутить в напряжённый день и обладала невероятной внутренней силой.

«Она была старшей сестрой для нас всех. Доброй, мудрой, душевной», — заключила артистка.

А ранее Life.ru писал, что младшая сестра Жанны Фриске Наталья вместе с родственниками почтила память певицы в 11-ю годовщину её ухода. Семья привела в порядок место захоронения, возложила живые цветы и провела время в тихом поминовении.