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Регион
15 июня, 12:05

Наталья Фриске назвала Шепелева «петушарой» в годовщину смерти певицы

Обложка © ТАСС / Анна Салынская

Обложка © ТАСС / Анна Салынская

На Николо-Архангельском кладбище в Балашихе прошли памятные мероприятия в честь годовщины ухода из жизни Жанны Фриске. Почитатели таланта исполнительницы приносили цветы к монументу, некоторые из них подготовили тематическую одежду с изображением кумира. Тем временем родная сестра певицы Наталья Фриске не скрывала негодования по поводу отсутствия Дмитрия Шепелева. Телеведущий ограничился публикацией поста в социальных сетях, проигнорировав личное посещение могилы.

Наталья Фриске назвала Шепелева «петушарой» в годовщину смерти певицы. Видео © Telegram / SHOT

Сестра покойной вспомнила, как экс-супруг постоянно предлагал встретиться «только лишь в эфире и под камерами», а затем эмоционально назвала его «петушарой», добавив, что подобные жесты — лишь способ привлечь внимание.

Наталья сообщила SHOT, что телеведущий до сих пор блокирует любые попытки общения Платона с родней матери. По ее словам, ребенку запрещено даже получать подарки от них через одноклассников. Несмотря на суровые ограничения, женщина надеется, что 13-летний подросток вскоре проявит инициативу и самостоятельно выйдет на контакт.

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Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после тяжёлой борьбы с глиобластомой. В этот памятный день Наталья Фриске приехала на кладбище вместе с родственниками. Семья привела в порядок место захоронения, возложила живые цветы и провела время в тихом поминовении.

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Оксана Попова
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