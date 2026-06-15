На Николо-Архангельском кладбище в Балашихе прошли памятные мероприятия в честь годовщины ухода из жизни Жанны Фриске. Почитатели таланта исполнительницы приносили цветы к монументу, некоторые из них подготовили тематическую одежду с изображением кумира. Тем временем родная сестра певицы Наталья Фриске не скрывала негодования по поводу отсутствия Дмитрия Шепелева. Телеведущий ограничился публикацией поста в социальных сетях, проигнорировав личное посещение могилы.

Наталья Фриске назвала Шепелева «петушарой» в годовщину смерти певицы. Видео © Telegram / SHOT

Сестра покойной вспомнила, как экс-супруг постоянно предлагал встретиться «только лишь в эфире и под камерами», а затем эмоционально назвала его «петушарой», добавив, что подобные жесты — лишь способ привлечь внимание.

Наталья сообщила SHOT, что телеведущий до сих пор блокирует любые попытки общения Платона с родней матери. По ее словам, ребенку запрещено даже получать подарки от них через одноклассников. Несмотря на суровые ограничения, женщина надеется, что 13-летний подросток вскоре проявит инициативу и самостоятельно выйдет на контакт.