Наталья Фриске назвала Шепелева «петушарой» в годовщину смерти певицы
Обложка © ТАСС / Анна Салынская
На Николо-Архангельском кладбище в Балашихе прошли памятные мероприятия в честь годовщины ухода из жизни Жанны Фриске. Почитатели таланта исполнительницы приносили цветы к монументу, некоторые из них подготовили тематическую одежду с изображением кумира. Тем временем родная сестра певицы Наталья Фриске не скрывала негодования по поводу отсутствия Дмитрия Шепелева. Телеведущий ограничился публикацией поста в социальных сетях, проигнорировав личное посещение могилы.
Наталья Фриске назвала Шепелева «петушарой» в годовщину смерти певицы. Видео © Telegram / SHOT
Сестра покойной вспомнила, как экс-супруг постоянно предлагал встретиться «только лишь в эфире и под камерами», а затем эмоционально назвала его «петушарой», добавив, что подобные жесты — лишь способ привлечь внимание.
Наталья сообщила SHOT, что телеведущий до сих пор блокирует любые попытки общения Платона с родней матери. По ее словам, ребенку запрещено даже получать подарки от них через одноклассников. Несмотря на суровые ограничения, женщина надеется, что 13-летний подросток вскоре проявит инициативу и самостоятельно выйдет на контакт.
Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после тяжёлой борьбы с глиобластомой. В этот памятный день Наталья Фриске приехала на кладбище вместе с родственниками. Семья привела в порядок место захоронения, возложила живые цветы и провела время в тихом поминовении.
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