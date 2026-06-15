Сердце замерло, когда чат замолчал: Соседи почувствовали беду и спасли жизнь москвичке

В Москве женщину и её собаку спасли благодаря соседям, которые забили тревогу из-за внезапного исчезновения ежедневных открыток в домовом чате. Историю спасения рассказали в общественном поисково-спасательном отряде «СпасРезерв».

Спасённая собака, Обложка © Telegram / Спасатели СпасРезерв

Жительница жилого дома на улице Воронцовские пруды, каждое утро радовала соседей добрыми картинками с рассветами, цветами и праздничными поздравлениями. Когда поток сообщений внезапно прекратился, люди не на шутку встревожились. Они тут же бросились к её двери и пытались дозвониться, однако на стук и звонки никто не ответил.

Тогда обеспокоенные соседи обратились за помощью к участковому. Полицейский сумел разыскать сестру москвички, проживающую в Белоруссии, а та попросила приехать на место дальнюю родственницу. Осознав серьёзность положения, женщины проверили наличие машины у подъезда, автомобиль стоял на месте, и они незамедлительно вызвали спасателей.

«Спасатели вошли в окно, автора добрых открыток госпитализировали. В суете спасатели и медики не заметили маленькую собачку хозяйки квартиры, а может, Тимоша просто спрятался. Дверь заперли, но ключи от квартиры потерялись. Спустя сутки, по громкому лаю Тимоши соседи поняли, что он остался внутри. Без хозяйки, без еды и воды», — говорится в сообщении.

К тому моменту из Белоруссии прилетела сестра пострадавшей. Вместе с ней к решению проблемы подключились бывшая коллега хозяйки и соседка. Женщины вновь пошли к участковому, который разрешил повторное проникновение в жильё. Спасателям опять пришлось забираться в окно по трёхколенной лестнице, чтобы вызволить четвероногого пленника.

Перепуганного Тимошу нашли и передали на временную передержку соседке, которая присмотрит за ним до выздоровления хозяйки. Попутно в квартире отыскались и потерянные ключи, их сразу же сдали участковому. Этот случай наглядно показал, как простая человеческая внимательность и доброта могут спасти жизнь и человеку, и его питомцу.

Ранее сообщалось, что в Москве ветеринары спасли двухлетнюю кошку по кличке Минсо, которая выжила после падения с 12-го этажа. Инцидент произошёл из-за незащищённого открытого окна, что едва не стоило питомице жизни. Основной удар при падении с огромной высоты приняла на себя лапа животного. Пострадавшую кошку экстренно доставили в Красногвардейскую ветеринарную клинику. Медикам пришлось в буквальном смысле собирать раздробленную кость по частям, используя специальные металлоконструкции.