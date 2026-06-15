Reuters: Восстановление судоходства в Ормузе может начаться уже в конце июня

Агентство Reuters, опросив представителей азиатских и европейских транспортных компаний, сообщает о возможном начале постепенного восстановления судоходства в Ормузском проливе в конце июня. Участники логистического рынка ожидают, что прояснение ситуации произойдёт ближе к концу июня – началу июля.

До этого момента морские перевозчики, вероятно, будут избегать активного пересечения акватории пролива из-за рисков, связанных с возможным возобновлением обстрелов со стороны Ирана.

По мнению аналитика Jyske Bank Хайдера Анджума, участники логистического сектора продемонстрировали умеренную реакцию на достигнутое предварительное соглашение между США и Ираном о мирном урегулировании. На данный момент в районе Ормузского пролива не зафиксировано значительного увеличения числа иностранных судов. Анджум полагает, что судоходные компании предпочитают выжидать, пока не появится уверенность в реальном исполнении достигнутых договорённостей.

В ночь на 15 июня стало известно о достижении предварительного соглашения между Ираном и США относительно мирного урегулирования. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соответствующего документа запланировано на пятницу, 19 июня. Важным пунктом договорённостей является обязательство Тегерана прекратить блокирование Ормузского пролива и взимание платы за проход иностранных судов через этот стратегически важный водный путь.