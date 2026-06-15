Нетаньяху: Израиль остаётся в Ливане вопреки сделке США и Ирана

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу, что Израиль продолжит операцию в Ливане, несмотря на планы США и Ирана урегулировать конфликт. Об этом пишет Ynet.

«Нетаньяху заявил <...> Трампу, что Израиль не будет выводить войска из Ливана и что он не считает себя связанным ливанской оговоркой в ​​соглашении с Ираном», — сообщило издание со ссылкой на израильские источники.

Премьер дал понять, что армия не уйдёт с занятых позиций и продолжит бороться с «Хезболлой». Министр обороны Израиля Исраэль Кац позже уточнил, что армия не пойдёт на компромиссы и сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и секторе Газа.

В ночь на понедельник США и Иран объявили о том, что завершили работу над меморандумом о взаимопонимании. Подписание сделки запланировано на 19 июня. Документ предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан.