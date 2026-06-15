Они не бросили в беде: Спейси назвал не отвернувшихся от него звёзд Голливуда

Аетёр Кевин Спейси поделился, кто из знаменитых коллег не отвернулся от него в разгар скандальной истории, затронувшей его репутацию. Подробности этого разговора обнародовала журналистка Ксения Собчак на своём YouTube-канале.

Когда ведущая поинтересовалась, связывался ли кто-то из цеха с актёром в тот непростой период и существует ли в их кругу традиция созваниваться со словами «мы рядом, мы верим в тебя», Спейси дал неожиданный ответ. Человек, позвонивший ему лишь после выигранного суда, по его мнению, недостоин звания друга.

«Мои друзья были рядом с самого начала. Это и Джуди Денч, список можно продолжать долго. Эти люди были и остаются самыми близкими и дорогими», — сказал он.

Исполнитель также заметил, что отдельные личности предпочли изолироваться, однако таких набралось от силы пять персон, и он никогда не считал их своими близкими приятелями. Раскрывать имён трусов Спейси наотрез отказался. Он подчеркнул, что подлинные друзья остались с ним навсегда: большинство товарищей по цеху набрали его в тот же день ещё в 2017-м и заверили в своей поддержке. В качестве примера он привёл Элтона Джона, который выступил свидетелем защиты на слушаниях — это, по словам артиста, и есть образец настоящей преданности.

Как сообщалось ранее, против Кевина Спейси выдвигали обвинения в сексуальных притязаниях в адрес нескольких мужчин. Первый публичный иск последовал в 2017 году: актёр Энтони Рэпп заявил, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси домогался его. Вскоре аналогичные заявления сделали десятки представителей киноиндустрии, а также сотрудники лондонского театра «Олд Вик», где Спейси работал с 2004 по 2015 год. В 2023 году британский суд оправдал его по 12 пунктам обвинения, однако репутация артиста была уже подорвана: Netflix исключил его из сериала «Карточный домик», а ряд проектов с его участием отменили.

Кевин Спейси в недавнем откровении рассказал, что лишился крыши над головой и теперь вынужден ютиться в гостиничных номерах, скитаясь по временным пристанищам. Актер заявил, что его актерская карьера пошла под откос после громких скандалов и обвинений в сексуальных домогательствах. Из-за отсутствия новых ролей и астрономических судебных расходов, которые тянулись годами, Спейси пришлось выставить на продажу собственный дом в Балтиморе. Это жилье, служившее ему тихой гаванью на протяжении 12 лет, он раньше называл своим личным убежищем.