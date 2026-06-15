Маникюрные ножницы звезды «Крёстного отца» ушли с молотка почти за тысячу долларов

Коллекционер из Испании Густаво Эгускиса купил на аукционе маникюрные ножницы актрисы Дайан Китон. Он заплатил за них почти 1000 долларов. Мужчина признаётся, что немного одержим знаменитостями. В его коллекции уже есть чайник Вупи Голдберг и другие вещи звёзд. Об этом пишет газета The Guardian.

На аукционе были и дорогие платья, и знаменитые шляпы Китон, но он выбрал именно ножницы. Коллекционер считает, что на них остались отпечатки пальцев актрисы, и это делает их особенно ценными.

«Мне не нужны были типичные гламурные наряды для красной дорожки. Мне хотелось чего-то более личного, и я думаю, что это самая личная вещь, на ней будет виден её почерк. Вот почему я решил её купить», — сказал Эгускиза.

Аукцион начался с цены в 200 долларов, но быстро вырос. Мужчина немного сомневался, когда цена перевалила за 600, но решил не отступать. В итоге он заплатил 960 долларов.

Коллекционер живёт в испанском городе Бильбао. Он работает журналистом и консультантом по путешествиям. Свою коллекцию он собирает с подросткового возраста. Друзья и родственники относятся к его увлечению нормально. Коробку с ножницами он пока не видел и не трогал — ждёт доставки из Нью-Йорка. Вскрывать её он не будет, а просто поставит в кабинете на полку.

Ранее сообщалось, что к 100-летию Мэрилин Монро аукционный дом Julien’s Auctions выставил на продажу медицинские снимки актрисы. Среди лотов — рентген грудной клетки, сделанный в 1954 году. На снимке виден позвоночник, часть рёбер и очертания груди. На торги также выставили ещё три рентгеновских снимка начала 1950-х: в том числе изображения кишечника и желчного пузыря.