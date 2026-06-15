Заявки на присоединение к ШОС подали ещё около 20 стран

Интерес к Шанхайской организации сотрудничества заметно растёт: около 20 стран уже направили обращения о присоединении к ШОС в том или ином статусе. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев на приёме, посвящённом её 25-летию.

По словам Ермекбаева, такое количество заявок показывает, что принципы и ценности ШОС остаются востребованными у мирового сообщества. Организация постепенно расширяет круг партнёров и усиливает роль одной из ключевых площадок для политического, экономического и регионального взаимодействия.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ШОС превратилась в заметную международную силу. По его словам, организация стала примером справедливого решения проблем и содействия интеграции в общем регионе. Российский лидер также подчёркивал, что Москва и Пекин наращивают сотрудничество в рамках ШОС. В мае глава государства подписал указ о подготовке председательства России в ШОС в 2027–2028 годах.

Организация была создана в 2001 году. Сегодня в неё входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Среди стран-партнёров — Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.