«Оказался слабаком»: Немцы в бешенстве из-за слабости Мерца после провала Германии в ООН

Немцев выводит из себя неспособность Фридриха Мерца жёстко реагировать на внешнеполитические унижения, самым громким из которых стал провал заявки Берлина в Совбез ООН. О растущем недовольстве гражданами своим канцлером сообщает журнал Focus.

«Что больше всего возмущает людей во Фридрихе Мерце? То, что Германия не движется вперёд, конечно, без сомнения и то, что за его заявлениями до сих пор не последовало ничего конкретного. Но… что людей действительно раздражает (В Мерце — Прим. Life.ru.), то, что он оказался таким слабаком», — говорится в публикации.

Особое недоумение вызывает реакция канцлера на недавний дипломатический разгром. Вместо того чтобы проявить характер после унизительного поражения, он смиренно объявил о новой попытке пробиться в Совбез лишь в 2035-2036 годы. Со стороны это смотрится так, будто Мерцу дали «пинок под зад», а тот в ответ лишь выражает «любезную благодарность».

На этом фоне в немецкой прессе всё чаще стали вспоминать Герхарда Шрёдера. Журналисты с ностальгией отмечают, что прежний канцлер обладал совершенно иным темпераментом и никогда бы не допустил, чтобы им так помыкали.

Голосование в Генассамблее ООН за место непостоянного члена Совбеза на 2027–2028 годы состоялось 3 июня. Для победы Берлину требовалось заручиться поддержкой 127 государств, но в итоге он смог набрать лишь 104 голоса, с треском провалившись на выборах.

Ранее сообщалось, что недовольство работой канцлера Германии Фридриха Мерца достигло рекордной отметки в 77%. Положительно деятельность главы правительства оценивают лишь 15% респондентов, что стало для политика новым антирекордом. Параллельно упала поддержка и всего кабинета министров: его работой удовлетворены только 16% участников исследования, тогда как 78% высказались негативно. Всего в опросе приняли участие 1005 человек.