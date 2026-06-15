У Топурии заподозрили перелом глазницы после боя с Гейджи

Обнародованы детали о состоянии представляющего Испанию в UFC бойца Илии Топурии после встречи в октагоне с американцем Джастином Гейджи. Первыми эту информацию распространило издание MMA Fighting.

Генеральный директор UFC Дана Уайт на пресс-конференции сообщил, что Илия сейчас лежит в больнице. Он отметил, что не является врачом, однако, по его словам, со стороны состояние глаза спортсмена напоминает перелом орбитальной кости. Уайт уточнил, что это лишь его личная догадка, а не официально поставленный диагноз.

В планах функционера, как он выразился, предоставить бойцу возможность побыть дома, пройти курс восстановления и временно отказаться от выступлений.

Дана Уайт добавил, что минувший вечер сложился для Топурии чрезвычайно тяжело, а потому приоритетная задача сейчас — проконтролировать его возвращение к полноценной форме. О следующем поединке руководитель UFC пока не размышляет: Илия обязан вернуться домой, восстанавливать силы и лечиться.

Напомним, испано-грузинец Илия Топурия впервые проиграл в карьере — американец Джастин Гейджи взял верх техническим нокаутом в четвёртом раунде главного боя турнира UFC в Белом доме. Врач хотел остановить поединок ещё после третьего раунда, ведь Топурия почти ослеп на один глаз, однако боец убедил, что готов драться дальше. Угол испанца всё же выбросил полотенце после четвёртой пятиминутки, отдав чемпионский пояс лёгкого веса Гейджи. Для американца это 28-я победа, а для Топурии — первое горькое поражение при 17 прежних успехах.