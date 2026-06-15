Метеозависимые выдохнули: Магнитных бурь в Москве не будет целый месяц

В Москве в ближайший месяц не ожидается магнитных бурь. Судя по прогнозу магнитной активности, серьёзных возмущений магнитосферы не будет: показатели Kp остаются в «зелёной» зоне и не достигают уровня G1, следует из графика прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Судя по инфографике, в период с 15 июня по 15 июля значения держатся ниже опасных отметок. В основном магнитосфера будет спокойной, местами возможны лишь небольшие колебания.

Специалисты связывают спокойный фон с тем, что на Солнце в последнее время не фиксировали мощных вспышек, способных заметно повлиять на Землю. Солнечных пятен, которые могут стать источниками таких выбросов, сейчас немного, а крупнейший активный центр постепенно уходит с линии Солнце — Земля. Даже если в ближайшие дни там произойдёт выброс, он, вероятнее всего, пройдёт в стороне от нашей планеты.

Скорость солнечного ветра, который тоже может раскачивать магнитосферу, сейчас снижается. Однако ситуация может измениться, если напротив Земли окажется корональная дыра: тогда поток заряженных частиц усилится и риск возмущений вырастет.

В ближайшие три дня, с 15 по 17 июня, вероятность спокойной магнитосферы оценивается от 39% до 73%. Возможность слабых возмущений составляет 20–35%, а риск магнитных бурь уровня G1 и выше в течение двух дней не превышает 7%. Лишь в один из дней показатель может подняться до 26%, но на месячном графике всё равно не видно признаков полноценной бури.