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15 июня, 14:35

Лавров назвал Белоруссию союзником РФ, не участвующим в конфликте на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сергей Лавров заявил, что Белоруссия остаётся союзником России, однако её армия не задействована в украинском конфликте, и Москва с уважением относится к этой позиции. Глава российского МИДа сообщил об этом журналистам.

«У нас очень чёткая позиция. Мы прекрасно понимаем тот подход, который президент Лукашенко излагал: Белоруссия наш союзник, но <...> в конфликте (на Украине., — Прим. Life.ru) не участвует», — сказал он.

Глава дипломатического ведомства добавил, что Александр Лукашенко уже пообещал всем, кто попытается втянуть республику в вооружённое противостояние, дать асимметричный и жёсткий ответ.

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Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко жёстко пресёк вбросы о переброске белорусской армии на Украину, назвав их выдумкой. Он категорически опроверг слухи об участии своей армии в боевых действиях на Украине. По его словам, ни одного своего солдата там не было и в помине, а агрессивную риторику Владимира Зеленскому нашептывают в европейских столицах.

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Вероника Бакумченко
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