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Регион
15 июня, 14:19

Михаил Щербаков назначен врио мэра Липецка после ухода Бедровой

Михаил Щербаков. Обложка © Telegram / Липецкая область

Михаил Щербаков. Обложка © Telegram / Липецкая область

Правительство Липецкой области объявило о назначении Михаила Щербакова на пост временно исполняющего обязанности главы города Липецка. Решение было закреплено указом губернатора региона Игоря Артамонова.

«Михаил Щербаков назначен временно исполняющим полномочия мэра Липецка», — указано в сообщении администрации.

Начиная с 16 июня, обязанности главы города Липецка будет исполнять новый руководитель. Это обеспечит непрерывность управления областным центром. Светлана Бедрова, ранее возглавлявшая город, продолжит вносить свой вклад в развитие Липецка, занимая должность вице-мэра.

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А ранее сообщалось, что Иван Кошель возглавил Керчь. Решение о его назначении приняли депутаты городского совета, поддержав его кандидатуру на пост главы администрации,

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Наталья Демьянова
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