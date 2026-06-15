Михаил Щербаков назначен врио мэра Липецка после ухода Бедровой

Правительство Липецкой области объявило о назначении Михаила Щербакова на пост временно исполняющего обязанности главы города Липецка. Решение было закреплено указом губернатора региона Игоря Артамонова.

«Михаил Щербаков назначен временно исполняющим полномочия мэра Липецка», — указано в сообщении администрации.

Начиная с 16 июня, обязанности главы города Липецка будет исполнять новый руководитель. Это обеспечит непрерывность управления областным центром. Светлана Бедрова, ранее возглавлявшая город, продолжит вносить свой вклад в развитие Липецка, занимая должность вице-мэра.

А ранее сообщалось, что Иван Кошель возглавил Керчь. Решение о его назначении приняли депутаты городского совета, поддержав его кандидатуру на пост главы администрации,