В Керчи назначили нового мэра

Иван Кошель возглавил Керчь. Решение о его назначении приняли депутаты городского совета, поддержав его кандидатуру на пост главы администрации, сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк в своём телеграм-канале.

Он отметил, что городскому руководителю предстоит быстро включиться в работу: от муниципальных служб ждут чёткой координации, а от самой администрации — системных решений и полной отдачи. Особое внимание новый глава должен будет уделить развитию города. Керчь в крымском правительстве называют древнейшим городом России и восточными воротами полуострова.

По словам Гоцанюка, у Керчи есть серьёзный исторический, экономический и туристический потенциал. Теперь задача местных властей — раскрыть его так, чтобы город развивался не по инерции, а как самостоятельный центр притяжения.

Смена руководства произошла после ухода Олега Каторгина. В начале мая глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что прежний мэр написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В Крыму за один день стало известно об уходе даже разу двух руководителей городских администраций. Аксёнов тогда пояснял, что на полуострове продолжаются системные кадровые изменения, в том числе на муниципальном уровне, а главная задача властей — сделать управление более эффективным. После ухода Каторгина стало известно и об увольнении главы администрации Евпатории Александра Юрьева.