«Личные обстоятельства» вынудили главу госпиталя в РФ уволиться сразу после обысков
Владимир Семёнов. Обложка © Курганская областная Дума
Начальник Курганского областного госпиталя для ветеранов войн уволился на следующий день после того, как в учреждении прошли обыски. Официальной причиной ухода Владимира Семёнова назван переезд, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.
«Семёнов был уволен вчера, 18 мая, по личным обстоятельствам в связи с переездом», — пояснили в ведомстве.
Как уточнил собеседник агентства в правоохранительных органах, силовики проводили следственные действия в госпитале в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Детали не разглашаются.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что глава администрации Евпатории Александр Юрьев уходит в отставку по состоянию здоровья. Юрьев, назначенный в апреле 2024 года, принял решение не участвовать в конкурсе на замещение должности. Аксёнов поблагодарил его за работу и отметил, что он остаётся в команде. В тот же день стало известно об отставке Олега Каторгина, возглавлявшего администрацию Керчи с осени 2025 года (до этого был и.о. с июня 2024 года).
