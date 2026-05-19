«Личные обстоятельства» вынудили главу госпиталя в РФ уволиться сразу после обысков

Начальник Курганского областного госпиталя для ветеранов войн уволился на следующий день после того, как в учреждении прошли обыски. Официальной причиной ухода Владимира Семёнова назван переезд, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

«Семёнов был уволен вчера, 18 мая, по личным обстоятельствам в связи с переездом», — пояснили в ведомстве.

Как уточнил собеседник агентства в правоохранительных органах, силовики проводили следственные действия в госпитале в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Детали не разглашаются.