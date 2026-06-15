Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 14:36

В Ленинградском зоопарке показали четырёх крошечных манулов — детей Шу и Пепе

Ленинградский зоопарк показал подросших котят манула и рассказал об их весе и поле. Имена малышам пока не дали. Об этом рассказали в Telegram-канале зоопарка.

Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

«Мы готовы не только показать милые кадры, но и рассказать новости о малышах!», — говорится в сообщении.

Мама Пепе справляется отлично: она активная, кормит и воспитывает котят. Недавно она перенесла всех из «гнезда» в новый домик. Детёныши уже выглядывают из логова, но пока не выходят в вольер. Пепе привезли в зоопарк в январе из другого места в рамках программы по сохранению и разведению манулов. Ей сейчас пять лет.

В прошлый раз манулы в Ленинградском зоопарке размножались в 2007 году. В 2023 году у пары Свэн и Намика родился один котёнок — его назвали Шу. Теперь Шу сам стал папой.

Лакомство и всеобщее внимание: Как манул Тимофей оторвался на своём шестилетии в Московском зоопарке
Лакомство и всеобщее внимание: Как манул Тимофей оторвался на своём шестилетии в Московском зоопарке

Напомним, у манулов Шу и Пепе родились четыре детёныша. В зоопарке сообщили, что среди них два мальчика и две девочки. Каждый весит от 410 до 450 граммов. Котятам уже месяц — у них открылись глаза и уши, но они всё ещё пьют мамино молоко.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Ленинградский зоопарк

Наталья Афонина
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar