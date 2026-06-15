В Ленинградском зоопарке показали четырёх крошечных манулов — детей Шу и Пепе

Ленинградский зоопарк показал подросших котят манула и рассказал об их весе и поле. Имена малышам пока не дали. Об этом рассказали в Telegram-канале зоопарка.

Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

«Мы готовы не только показать милые кадры, но и рассказать новости о малышах!», — говорится в сообщении.

Мама Пепе справляется отлично: она активная, кормит и воспитывает котят. Недавно она перенесла всех из «гнезда» в новый домик. Детёныши уже выглядывают из логова, но пока не выходят в вольер. Пепе привезли в зоопарк в январе из другого места в рамках программы по сохранению и разведению манулов. Ей сейчас пять лет.

В прошлый раз манулы в Ленинградском зоопарке размножались в 2007 году. В 2023 году у пары Свэн и Намика родился один котёнок — его назвали Шу. Теперь Шу сам стал папой.

Напомним, у манулов Шу и Пепе родились четыре детёныша. В зоопарке сообщили, что среди них два мальчика и две девочки. Каждый весит от 410 до 450 граммов. Котятам уже месяц — у них открылись глаза и уши, но они всё ещё пьют мамино молоко.