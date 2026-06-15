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Регион
15 июня, 14:25

Четверо членов экипажа упавшего под Иркутском Ту-22 переданы медикам

Обложка © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Обложка © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своём Telegram-канале о госпитализации четырёх членов экипажа самолёта Ту-22М3. Авария произошла при посадке во время тренировочного полёта, экипаж, к счастью, катапультировался.

«Четыре члена экипажа доставляются в больницу», — написал Кобзев.

Момент крушения Ту-22М3 в Иркутской области попал на видео
Момент крушения Ту-22М3 в Иркутской области попал на видео

Напомним, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 разбился в районе города Свирск в Иркутской области. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателей. Борт упал у берегов реки Ангара.

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Наталья Демьянова
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