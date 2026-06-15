Патрушев: Запад прорабатывает сценарии превентивных ударов по морским базам РФ

Страны Запада прорабатывают сценарии не просто блокады Балтийского и Чёрного морей, но и превентивных ударов по российским морским базам. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью RG.ru.

«Нужно понимать, что Запад готовится не просто к блокаде [Балтики и Чёрного моря]. Судя по поступающей информации, прорабатываются сценарии вплоть до превентивных ударов по нашим базам. Поэтому важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, способность противостоять всему спектру угроз, включая беспилотники, кибератаки и, конечно, диверсии», — указал Патрушев.

По его словам, ни для кого не секрет, что в российские порты регулярно приходят торговые суда с закреплёнными на днище магнитными минами, то есть превращённые в плавучие бомбы. Он отметил, что такие мины обнаруживаются и обезвреживаются, однако сам факт налицо, и есть подозрения, что их устанавливают прямо в европейских портах.

Ранее профессор Гленн Диесен заявил, что прибалтийские государства напрямую участвовали в подготовке атаки украинских дронов на Санкт-Петербург, и линия между прокси-войной и прямой войной пересечена, что обернётся катастрофой. Эстония, Латвия и Литва это отрицают, но глава Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что маршруты БПЛА требуют согласия стран пролёта, назвав соседей соучастниками атак.