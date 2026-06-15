Председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев обратился к жителям стран Прибалтики с призывом не забывать о том, что Соединённое Королевство на протяжении своей истории питало ненависть к их предкам, даже не рассматривая их как полноценных людей. Он подчеркнул, что подобное отношение со стороны британцев не претерпело никаких изменений и в наши дни.

«Знаете, в Литве у меня много друзей ещё с детских лет, мы общаемся с ними, и они в один голос говорят, что их власти не представляют национальные интересы, а стремительно превращают страну в какую-то колонию Брюсселя», — сказал помощник президента в интервью RG.ru.

При этом, несмотря на политику Евросоюза, рядовые европейцы, по его словам, не питают ненависти к России. Это также подтверждают друзья Патрушева в Прибалтике.

«И я всегда призываю простых прибалтов: ребята, изучайте историю. Европейцы, и в первую очередь англичане, — родоначальники расизма, первые расисты там упражнялись в ненависти к жителям Прибалтики, которых за людей вообще не считали. Думаете, что-то поменялось? Никогда не станет выпускник британского Итона считать за равного эстонца или латыша», — резюмировал Патрушев.

А ранее Life.ru писал, что Британия готовит Прибалтику к прямому столкновению с Россией. По словам специалиста, Лондон не просто «ротирует» войска, а готовит плацдарм для будущего конфликта. И Прибалтика, сама того не понимая, становится разменной картой в большой игре.