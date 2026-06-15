Мотоциклистку обезглавило ремешком её собственной сумки после ДТП на трассе

В Пуэрто-Рико женщина попала в аварию на мотоцикле и погибла страшным образом: ей оторвало голову ремешком собственной сумки. Об этом пишет Need To Know. Трагедия случилась 31 мая в городе Тоа-Альта.

42-летняя Халеймари Марреро Мелендес ехала на мотоцикле по шоссе, когда в неё врезался редкий автомобиль Buick 1954 года выпуска. На плече у женщины висела сумка. Когда она падала с мотоцикла, ремешок обмотался вокруг шеи — в результате голова отделилась от тела.

Водитель, который устроил аварию, скрылся. Позже брошенную машину с разбитой фарой и следами крови нашли на одной из улиц. Владельца автомобиля полиция установила и допросила, но кто именно был за рулём в момент ДТП — пока неизвестно.

У Мелендес остались муж и двое детей. За то, что водитель скрылся с места аварии, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Ранее на трассе «Кола» в Ленинградской области произошла смертельная авария. Водитель сбил лося, вышел из машины, не выставив знак аварийной остановки. В это время другой автомобиль — «Хавал» — наехал на лося, потом на стоявший «Рено Дастер», и от удара «Рено» отбросило прямо на его водителя. Тот стоял на дороге и погиб.