16-летняя дочь солиста группы «Корни» выходит замуж

Старшая дочь солиста группы «Корни» Александра Бердникова, 16-летняя Милана, готовится к свадьбе. О скором торжестве артист рассказал на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», куда пришёл с женой и тремя младшими детьми, передаёт MK.ru.

Журналисты поинтересовались, почему рядом нет старшей дочери. Бердников ответил, что у Миланы сейчас куда более серьёзные хлопоты — подготовка к замужеству. Подробностями семья делиться не стала: причины ранней свадьбы и другие личные обстоятельства певец комментировать не захотел.

Известно лишь, что жених — не случайный человек для семьи. По словам Бердникова, это сын их друзей, с которым Милана общалась с детства. СМИ пишут, что молодого человека зовут Мигель, он происходит из обеспеченной семьи, но не ведёт типичный светский образ жизни.

Торжество, предварительно, планируют провести летом в Москве. Финансовую сторону семьи пока не обсуждали, однако Бердников дал понять, что основные расходы, скорее всего, возьмут на себя родители.

На премьере тему свадьбы поддержал и Кирилл Туриченко из «Иванушек». Узнав о планах семьи, он заявил, что готов бесплатно выступить на празднике, а заодно пошутил, что споёт и на свадьбах остальных детей Бердникова, «если дотянет».

У Александра Бердникова и его супруги Ольги Мажарцевой четверо детей: Милана, Марсель и двойняшки Роза и Валентина. Сам артист не раз говорил, что хотел бы стать отцом в пятый раз, но окончательное решение оставляет за женой.

Ранее Life.ru рассказывал и о личной жизни другого участника группы «Корни». Выяснилось, что бывший солист коллектива и выпускник «Фабрики звёзд» Павел Артемьев уже несколько лет как стал отцом. Артист тщательно скрывал это от публики, о рождении ребёнка поклонники узнали случайно: завесу тайны приоткрыла его приятельница, солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева.