Пассажиры «Победы» из Уфы уже сутки не могут долететь до Сочи

Пассажиры рейса авиакомпании «Победа», следовавшего из Уфы в Сочи, не могут добраться до пункта назначения уже больше суток. Об этом они рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Пассажиры «Победы» уже сутки летят из Уфы в Сочи и никак не попадут на курорт. Видео © Telegram / «Осторожно, новости»

По словам людей, вылет должен был состояться ещё 14 июня, но его сначала перенесли на два часа. Когда самолёт всё-таки поднялся в воздух, пилоты посадили его в Махачкале. Затем борт приземлился в Минеральных Водах. Рейс переносили дважды — на 11:00, а затем на 12:45. Однако спустя некоторое время пассажиров посадили в автобус, но снова высадили.

Авиакомпания предложила клиентам размещение в отеле, однако мест хватило не на всех. Также пассажиры получили ваучеры на 800 рублей. Новое время вылета пока неизвестно. В «Победе» объяснили ситуацию ограничениями в работе аэропорта Сочи и добавили, что на всех этапах пассажирам предоставлялось обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами, включая размещение в гостинице и обеспечение питанием.

«Из-за неоднократного введения ограничений в работе аэропорта Сочи в целях обеспечения безопасности полёта экипаж был вынужден выполнить уход на запасные аэродромы — сначала в Махачкалу, затем в Минеральные Воды», — заявили представители авиакомпании.

Ранее сообщалось, что пассажиры четырёхпалубного теплохода «Максим Литвинов» не смогли попасть в оплаченный круиз выходного дня из-за поломки судна. Рейс Москва — Калязин — Дубна — Хвойный бор — Москва начался 12 июня с трёхчасовым опозданием. Пассажирам сказали, что задержка связана с поломкой на борту. Ночью теплоход окончательно встал у причала Пестовского водохранилища в Хвойном бору. К тому моменту судно не прошло и трети запланированного пути.