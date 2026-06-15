Нарышкин сообщил о контактах СВР и ЦРУ по Украине

Связь между Службой внешней разведки России и Центральным разведывательным управлением США по украинскому направлению сохраняется. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

По его словам, каналы общения между российской и американской разведками продолжают работать, хотя сейчас такие контакты стали менее активными, чем при предыдущем руководителе ЦРУ.

«Контакты с ЦРУ есть, они не такие активные, как с предыдущим руководителем, но они есть», — сказал Нарышкин.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических и закрытых консультаций вокруг украинского конфликта. Москва ранее подчёркивала, что готова к диалогу, если он будет строиться с учётом реальных договорённостей и интересов безопасности России.

Ранее Кирилл Дмитриев заявлял, что диалог между Россией и США продолжается и развивается сразу по нескольким направлениям. Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству отмечал, что контакты идут через разные каналы, в том числе по линии внешнеполитического блока. В рабочем контуре остаются Юрий Ушаков и Сергей Лавров. Параллельно сохраняется и прямой телефонный формат общения между лидерами России и США.