Пилот погиб при крушении паралёта в Хакасии, пассажир в тяжёлом состоянии

В Хакасии разбился паралёт — сверхлёгкий летательный аппарат. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, трагедия произошла в Усть-Абаканском районе, недалеко от населённого пункта Мохов.

В результате падения пилот получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажир выжил, но находится в тяжёлом состоянии. Сейчас выясняются причины и все обстоятельства происшествия. Абаканская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований воздушного законодательства. Специалистам предстоит установить, что именно привело к падению паралёта.

Ранее Life.ru писал о крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в районе города Свирск Иркутской области. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ двигателей. Самолёт упал у берегов Ангары во время тренировочного полёта при заходе на посадку. Четверо членов экипажа успели катапультироваться и были переданы медикам.