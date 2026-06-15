Чемпион мира по тхэквондо Четинбаг получил 5,5 года колонии за мошенничество

В колонию общего режима сроком на пять с половиной лет этапируют Эмина Четинбага — обладателя титула чемпиона мира по тхэквондо. Такое решение вынес Зюзинский суд Москвы, усмотрев в действиях спортсмена составы преступлений о превышении служебных полномочий и хищении денег в особо крупном объёме.

О деталях заседания ТАСС поведал источник, лично присутствовавший в зале суда. По словам собеседника агентства, Четинбаг категорически отвергает выдвинутые против него обвинения.

«Четинбангу суд назначил пять лет шесть месяцев колонии общего режима», — рассказал он.

Вместе с прославленным тхэквондистом осудили и второго подозреваемого Камала Мамаева — ему суд дал шесть с половиной лет. Обоих признали виновными в мошенничестве с особо крупным ущербом и в превышении должностных полномочий, сопряжённом с угрозой физической расправы или реальным её применением.

Четинбаг завоевал свой титул чемпиона мира по тхэквондо в версии GTF (Global Taekwon‑do Federation) и пояс в июле 2023 года на турнире в Бишкеке. В составе сборной России спортсмен победил в личной дисциплине «масоги» и в командных поединках.

Напомним, согласно материалам дела, организованная группа под руководством бывшего спортсмена специализировалась на вымогательстве средств у владельцев криптовалюты, располагающих значительными сбережениями. От действий преступной группировки пострадали несколько жителей столицы. Сумма нанесённого ущерба превысила четыре миллиона рублей.