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Регион
15 июня, 15:15

Губернатор назвал причину крушения Ту-22М3 под Иркутском

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Предварительной причиной крушения самолёта Ту-22М3 в Иркутской области стал отказ двигателей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, именно такая версия сейчас рассматривается как основная.

«Предварительно, причина крушения — отказ двигателей», — написал Кобзев в своём канале в «Максе».

Официальные службы должны установить точную причину после проверки и изучения данных.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Такие самолёты используются для поражения целей на большой дальности.

Ранее Ту-22М3 разбился в районе города Свирск в Иркутской области. Борт упал у берегов реки Ангара. Четверо членов экипажа переданы медикам, а сам момент крушения попал на видео.

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Марина Фещенко
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