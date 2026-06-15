Губернатор назвал причину крушения Ту-22М3 под Иркутском
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Предварительной причиной крушения самолёта Ту-22М3 в Иркутской области стал отказ двигателей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, именно такая версия сейчас рассматривается как основная.
«Предварительно, причина крушения — отказ двигателей», — написал Кобзев в своём канале в «Максе».
Официальные службы должны установить точную причину после проверки и изучения данных.
Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Такие самолёты используются для поражения целей на большой дальности.
Ранее Ту-22М3 разбился в районе города Свирск в Иркутской области. Борт упал у берегов реки Ангара. Четверо членов экипажа переданы медикам, а сам момент крушения попал на видео.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.