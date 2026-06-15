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15 июня, 15:29

«Перчатка» вместо руки: В Подмосковье ребёнок выжил после укуса гадюки благодаря врачам

Врачи спасли девочку после укуса гадюки в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) успешно оказали помощь девочке, пострадавшей от укуса гадюки. Ребёнок, чьё состояние при поступлении было крайне тяжёлым (спутанное сознание, сильный отёк кисти и болезненность), был немедленно помещён в реанимацию.

Там врачи ввели противоядие, провели комплексную терапию (антигистаминную, дезинтоксикационную) и нормализовали водно-электролитный баланс. Благодаря своевременному лечению состояние девочки стабилизировалось, и через четыре дня её перевели в хирургическое отделение. После выздоровления ребёнок был выписан.

Пресс-служба Минздрава Подмосковья также напомнила о правилах первой помощи при укусах змей, подчеркнув недопустимость наложения жгута, прижигания или попыток отсасывания яда, и рекомендовав обеспечить неподвижность конечности, дать антигистаминное средство и срочно доставить пострадавшего в больницу.

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Ранее врач скорой помощи Светлана Гузь перечислила ошибки, которые люди часто совершают после укуса змеи, и предупредила, что некоторые из них могут стоить жизни. Самая опасная из них — наложение жгута, пояснила специалистка. Эта мера совершенно не мешает яду распространяться по организму, зато уже через полчаса способна нарушить кровообращение и вызвать омертвение тканей. Не менее рискованны попытки высосать токсин из ранки, добавила Гузь.

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Наталья Демьянова
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