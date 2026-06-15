Помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о участившихся случаях прибытия в российские порты торговых судов с минами, прикрепленными к днищу. Он назвал такие суда «плавучими бомбами», которые российские специалисты обнаруживают и обезвреживают. Патрушев также отметил, что есть основания полагать, будто мины устанавливаются в европейских портах.

«Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закреплёнными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», — сказал помощник президента в интервью RG.ru.

Патрушев также выразил обеспокоенность тем, что Запад изучает возможность превентивных атак на российские военно-морские объекты. Он подчеркнул, что для нейтрализации подобных угроз, а также беспилотников, кибератак и диверсий, флот должен быть своевременно рассредоточен и находиться в полной боевой готовности.

Патрушев призвал ВМФ к активным действиям, чтобы перехватывать инициативу и диктовать условия противнику у его побережья. Вместо того чтобы ждать приближения кораблей, самолетов и беспилотников НАТО к российским морским рубежам, он считает необходимым самим находиться вблизи вероятного противника.

Вместе с тем Патрушев заявил, что Владимир Зеленский находится под тотальным контролем неонацистских банд, финансируемых Лондоном и Брюсселем. Он также назвал разговоры о завоевании Украины абсолютной ложью, которую распространяют идейные преемники Йозефа Геббельса — они привычно выворачивают реальность наизнанку, фабрикуя небылицы для западной аудитории.