Режим ЧС введён в лесах Томской области из-за роста пожаров

На территории Томской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах ввиду осложнения лесопожарной обстановки. Согласно информации ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на утро 15 июня в регионе зарегистрировано 13 активных пожаров, общая площадь которых превышает 3,8 тысячи гектаров.

Данное решение принято с целью обеспечения безопасности населения, локализации и ликвидации угрозы распространения лесных пожаров, предотвращения ущерба объектам жизнеобеспечения, социальной и производственной сферы, а также жилым строениям, и минимизации потерь лесного фонда.

Ухудшение лесопожарной обстановки обусловлено сочетанием жаркой и сухой погоды с активными лесными пожарами, тушение которых ведется с помощью авиации. Уровень пожарной опасности в регионе оценивается как средний. Напомним, что ранее сообщалось о привлечении в Томскую область федеральных авиапожарных сил и подразделений из других регионов Сибири.

А ранее сообщалось, что в Красноярском крае бушуют 97 лесных пожаров на площади 36 тысяч гектаров. . Зона бедствия затронула Эвенкийское, Байкитское, Туруханское, Борское, Нижне-Енисейское, Северо-Енисейское, Енисейское, Тунгусско-Чунское, Кодинское, Чунское, Усольское, Верхнемарское и Ирбейское лесничества. За прошедшие выходные удалось потушить 31 пожар на площади почти в тысячу гектаров.