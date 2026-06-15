Кандидат в президенты Франции назвал условие отправки войск на Украину

Отправка французских военнослужащих на украинскую территорию становится возможной только в миротворческой миссии и после подписания официального соглашения о перемирии. Такую позицию озвучил в разговоре с Politico лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, которого называют одним из вероятных кандидатов на пост президента Франции в 2027 году.

«Мы против (отправки войск на Украину). Мы согласились бы направить солдат только в качестве миротворцев ООН после заключения соглашения о прекращении огня», — сказал он.

Политик уточнил, что если он одержит победу на президентских выборах, то главными направлениями его украинской политики станут добиться прекращения огня и предоставить Киеву такие гарантии безопасности, которые позволят Украине самостоятельно оборонять собственные рубежи.

Ранее посол России в Париже Алексей Мешков обвинил Францию в том, что она служит главным тормозом для долгосрочного мира между Москвой и Киевом внутри Евросоюза. По его оценке, именно Париж целенаправленно диктует ЕС жёсткую линию на срыв любых переговоров по украинскому урегулированию. Французская сторона, утверждает дипломат, делает всё возможное для недопущения подписания соглашений. В итоге действия Франции, по словам Мешкова, превращаются в системную блокировку мирных инициатив.