Еврокомиссия выделит Франции военный заём на €15 млрд

Еврокомиссия предоставит Франции военный заём на €15 млрд в рамках программы SAFE. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции перед саммитом G7 в Эвиане.

По её словам, соглашение с Парижем планируют подписать в среду. Фон дер Ляйен назвала Францию ключевой страной для европейской безопасности благодаря её мощной военной промышленности. Она отметила, что SAFE должна помочь государствам ЕС нарастить военные возможности, поддержать оборонный сектор и сохранить потенциал помощи Украине.

Глава Еврокомиссии также уточнила, что с учётом французского займа Брюссель уже распределил между странами ЕС €78 млрд военных кредитов. Это примерно половина всей программы SAFE, общий объём которой составляет €150 млрд.

Ранее Life.ru рассказывал, что во Франции уже звучала критика из-за расходов Парижа на поддержку Киева. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмущался, что власти выделяют на помощь Украине в 243 раза больше, чем на поддержку французских предприятий, пострадавших от роста цен на топливо. Политик называл такую разницу «издевательством» над собственными гражданами и не раз обвинял кабинет Эмманюэля Макрона в том, что интересы Киева для него важнее проблем французов.