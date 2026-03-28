Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил возмущение тем, что правительство выделяет на помощь Киеву в 243 раза больше средств, чем на поддержку отечественных предприятий, пострадавших от роста цен на топливо. Своё мнение политик опубликовал в соцсети X.

«Правительство [президента Франции Эмманюэля] Макрона только что объявило о выделении «70 миллионов евро для тех предпринимателей, которые больше всего страдают от роста цен на бензин»… И одновременно «17 миллиардов для Украины»! (Доля Франции в европейской помощи в размере 90 миллиардов). Соотношение 1 к 243!» — написал Филиппо.

Филиппо назвал такие действия французского кабинета издевательством над собственными гражданами. Он неоднократно критиковал политику Парижа, который ставит интересы Киева выше нужд французов.

Ранее Флориан Филиппо отчитал посла Украины во Франции Вадима Омельченко после того, как дипломат позволил себе грубые высказывания в адрес главы МИД России Сергея Лаврова. Поводом стало интервью российского министра телеканалу France TV. Французский политик напомнил, что подобные выходки со стороны киевского режима давно перестали быть единичными.