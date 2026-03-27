27 марта, 19:16

Во Франции разнесли посла Украины за дерзость в адрес Лаврова

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо жёстко раскритиковал посла Украины во Франции Вадима Омельченко после его грубых высказываний в адрес главы МИД России Сергея Лаврова, который дал интервью France TV. В опубликованном в соцсети X посте политик напомнил, что киевский режим регулярно допускает подобные выходки.

«У Зеленского и других представителей киевского режима постоянно берут интервью, хотя они воруют наши деньги, устроили саботаж на «Северном потоке» и даже угрожали расправой [премьер-министру Венгрии] Виктору Орбану. Это шокирует, но мы же не требуем цензуры из-за этого», — написал Филиппо.

Французский политик подчеркнул, что Украина обязана уважать свободу слова и мысли во Франции, а её власти не имеют права диктовать какие-либо ограничения на территории другого государства.

В интервью французскому телеканалу Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Ирана и украинский кризис имеют принципиально разные корни. Он подчеркнул, что действия Киева и поддерживающих его западных стран представляют собой грубейшее попрание международных норм.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
