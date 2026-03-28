«Звучит грандиознее, чем на самом деле»: Мерц высмеял Макрона, бряцающего флотом перед Ираном
Фридрих Мерц.
Фридрих Мерц высмеял планы Франции направить флот в Ормузский пролив. По словам канцлера Германии, возможности Парижа не настолько серьёзные.
«Что ж, Франция планирует. Это всегда звучит несколько грандиознее, чем затем оказывается на самом деле», — сказал он в ходе дискуссии, организованной газетой FAZ.
Немецкий лидер заметил, что у Франции есть «в целом исправный» авианосец. Однако мир можно будет гарантировать лишь при совместных усилиях.
«Нам нужно честно сказать, что мы можем с военной точки зрения», — считает Мерц.
Ранее Дональд Трамп в шутку присвоил Ормузскому проливу своё имя. Выступая на инвестиционном форуме в Майами, президент США заявил, что Штатам «придётся открыть пролив Трампа».
