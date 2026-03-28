Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 04:24

Видео с девочкой на качелях на фоне огня у Ормузского пролива вызвало резонанс

Очевидцы распространили видео с иранской девочкой, которая качается на качелях на фоне крупного пожара. Предположительно, возгорание произошло рядом с военно-морской базой у Ормузского пролива.

Иранская девочка на качелях на фоне пожара. Видео © X / Iran's Today

На кадрах видно, как ребёнок находится на пляже. На заднем плане поднимаются густые клубы дыма. В описании ролика говорится, что съёмку провели в городе Бендер-Аббас у входа в Ормузский пролив, где на момент съёмки горела военная база.

Реакция пользователей оказалась неоднозначной. Одни увидели в ролике символ надежды. Другие написали, что запись вызывает у них ужас из-за сочетания детей и войны.

Два контейнеровоза из Китая развернулись, не решившись пройти Ормузский пролив

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран. Среди них Россия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан. По словам министра, иранская сторона не станет открывать этот стратегический маршрут для противников. Аракчи отметил — такие ограничения вводят с учётом текущей ситуации в регионе.

Обложка © X / Iran's Today

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar