«Работала с 12 лет без денег и отпуска»: Пожилую домработницу вызволили из полувекового рабства

В Бразилии трудовые инспекторы вызволили 62-летнюю домработницу, которая почти полвека трудилась на одну семью в условиях, приравненных к рабству. Историю женщины публикует газета Metropoles.

В чужой дом она попала ещё ребёнком — девочку забрали из школы в 12 лет, и с тех пор она так и не выучилась грамоте. Начиная с 1977 года женщина вкалывала без выходных, отпусков и какого-либо регулярного отдыха. Её жизнь превратилась в бесконечную череду хозяйских поручений, из которой не было выхода.

За десятилетия у неё не сложилось ни личных отношений, ни круга друзей. С родными видеться разрешали крайне редко, да и то под строгим надзором хозяйки, которая следила за каждым шагом. В последние годы на плечи пожилой женщины лёг уход за лежачим работодателем, требовавшим круглосуточного присутствия.

Даже после выхода на пенсию в 2015 году её положение не изменилось, и она продолжала выполнять всё ту же работу, но уже совершенно бесплатно. Формально у неё имелась трудовая книжка и начислялась зарплата, вот только доступа к собственным деньгам она никогда не имела. После вмешательства инспекторов ей присудили компенсацию в 1,7 миллиона реалов, или 23,6 миллиона рублей, за неоплаченный труд и неиспользованные отпуска, а также отдельную выплату за моральный ущерб.

Ранее в Таиланде бесследно исчезла 25-летняя москвичка, и родные опасаются, что её могли насильно вывезти в соседнюю страну для работы в мошенническом колл-центре. Девушка приехала в королевство поздней осенью 2025 года и почти полгода пыталась зацепиться за хоть какой-то заработок. Какое-то время она подрабатывала помощницей воспитателя в детском саду, но денег ей там так и не заплатили. Разрешение на пребывание подходило к концу, поэтому она купила самые дешёвые авиабилеты домой со стыковкой, вылет по которым стоял на 7 июня.