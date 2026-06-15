Украинское СМИ случайно выдало цех дронов на киностудии в Киеве, куда ударили ВС РФ

На руинах киностудии имени Александра Довженко в Киеве после ночной атаки ВС РФ обнаружили крылья дронов-камикадзе FP-1, также известных как FP-2. Об этом стало известно после публикации украинских СМИ, которые опростоволосились с кадрами комплектующих под завалами.

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Фото © Vsviti,nv.ua

Фотографии быстренько подчистили, но на них успели заметить детали беспилотников. Так что на территории гражданского объекта действительно находился цех по сборке БПЛА или склад вооружения.

Массированный удар по военной инфраструктуре Украины был нанесён 15 июня. Российские войска применили высокоточные ракеты большой дальности морского, наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. Среди поражённых целей назывались киевский завод «Буревестник», завод «Радар», авиаремонтный завод №410, военные аэродромы в Василькове, Умани, Черкассах и Красной Слободке, а также военкоматы в Киеве. Отдельно сообщалось о поражении цехов по сборке беспилотников на территории киностудии Довженко. На фоне атаки Владимир Зеленский снова потребовал от западных союзников увеличить поставки вооружений Украине.