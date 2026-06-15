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15 июня, 17:56

Украинское СМИ случайно выдало цех дронов на киностудии в Киеве, куда ударили ВС РФ

Крылья дронов обнаружены на руинах «киностудии» в Киеве после ночной атаки ВС РФ

На руинах киностудии имени Александра Довженко в Киеве после ночной атаки ВС РФ обнаружили крылья дронов-камикадзе FP-1, также известных как FP-2. Об этом стало известно после публикации украинских СМИ, которые опростоволосились с кадрами комплектующих под завалами.

Фото © Telegram/nv.ua

Фото © Telegram/nv.ua

Фото © Vsviti,nv.ua

Фото © Vsviti,nv.ua

Фотографии быстренько подчистили, но на них успели заметить детали беспилотников. Так что на территории гражданского объекта действительно находился цех по сборке БПЛА или склад вооружения.

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Массированный удар по военной инфраструктуре Украины был нанесён 15 июня. Российские войска применили высокоточные ракеты большой дальности морского, наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. Среди поражённых целей назывались киевский завод «Буревестник», завод «Радар», авиаремонтный завод №410, военные аэродромы в Василькове, Умани, Черкассах и Красной Слободке, а также военкоматы в Киеве. Отдельно сообщалось о поражении цехов по сборке беспилотников на территории киностудии Довженко. На фоне атаки Владимир Зеленский снова потребовал от западных союзников увеличить поставки вооружений Украине.

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Николь Вербер
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