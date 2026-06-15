«Искандеры», «цирконы», «кинжалы», «калибры», и это не всё: Куда и чем били по Украине этой ночью ВС РФ

Российские войска задействовали весь спектр ракет для удара по объектам на Украине минувшей ночью. Подробнее о целях и средствах их поражения Life.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Неделя начинается с массированного, комбинированного ракетного и дронового удара по территории Украины. С основной территории шли «герани» 3 и 5, которые трудно сбивать. Естественно, был задействован весь спектр ракет: крылатых и баллистических, воздушных, морских и, соответственно, сухопутных. Судя по всему, били «искандеры», стратегическая авиация, в том числе Х-101, а также «цирконы» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Были и «калибры» — либо из Чёрного моря, либо из Каспия. Такая возможность у наших моряков есть. Василий Дандыкин Военный эксперт

Что касасется целей, то, по словам Дандыкина, били по оставшейся части ВПК в Харьковской области и Харькове, Днепропетровске и Киеве. Удары по промышленности лишают украинцев рабочих мест, и мужчинам приходится отправляться на фронт, добавил он.

Также удары пришлись по ТЦК (территориальным центрам комплектования, аналог военкоматов). Эксперт полагает, что, хотя ночью там почти никого не было, это точно затруднит мобилизацию в ВСУ. По его словам, эти цели важны, особенно на фоне массовых протестов против «людоловов Зеленского».

«Это тоже влияет на обстановку внутри Украины. Потому что мозги им забивают, и многие уверены, что всё хорошо и они уже на подходе к Москве», — добавил эксперт.

Напомним, ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины 15 июня. Были применены высокоточные ракеты большой дальности — морские, наземные и воздушные, а также ударные БПЛА. ВС РФ поразили киевский завод «Буревестник», военные аэродромы в Василькове, Умани, Черкассах и Красной Слободке, а также военкоматы в Киеве, завод «Радар», авиаремонтный завод №410, а также цеха по сборке беспилотников на территории киностудии имени Довженко. На фоне атаки Владимир Зеленский в ультимативной форме потребовал от западных союзников поставить больше вооружений.