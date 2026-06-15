В Крымском районе Кубани ввели ЧС из-за подтоплений после прорыва дамбы

В Крымском районе Краснодарского края объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных подтоплений, вызванных прорывом дамбы на реке Кубань у хутора Западного. По данным районной администрации, вода продолжает заливать сельскохозяйственные угодья и приближаться к населённым пунктам.

Уже затоплены хутор Западный и СНТ «Йодник», под угрозой находятся ещё четыре сельских поселения. Общая площадь подтопленных сельхозземель составляет 5,3 тысячи гектаров, из которых около 4,7 тысячи гектаров пострадали от гибели урожая, в основном озимой пшеницы.

Для борьбы с последствиями проводятся работы по перекачке воды и укреплению оросительных каналов. Ширина прорана в дамбе достигает 100 метров, ведутся работы по проектированию ремонта. МЧС предупреждает о возможном ухудшении погоды с ливнями, грозами, градом и сильным ветром 16-17 июня.

До этого сообщалось, что в Краснодаре после ливней подтоплены более 20 многоэтажек и свыше 100 дворов. За минувшие сутки городские службы получили 252 обращения от жителей, связанных с последствиями ливней, в том числе по затопленным дорогам и дворам.