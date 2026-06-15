Украинца и румына признали виновными в поджоге дома Стармера

Украинца Романа Лавриновича и румына Станислава Карпюка признали виновными по делу о серии поджогов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Как сообщает Sky News, речь идёт об атаках на автомобиль и дома, имеющие отношение к британскому политику.

По данным издания, в суде Олд-Бейли заявили, что мужчины выполняли указания контакта в Telegram под именем El Money. В мае прошлого года в районе Кентиш-Таун на севере Лондона подожгли Toyota RAV4, которая ранее принадлежала Стармеру. Через несколько дней огонь вспыхнул у двери квартиры в Ислингтоне, где политик прежде жил, а затем атаке подвергся его дом в избирательном округе.

Следствие утверждало, что атаки были заранее спланированы и координировались через мессенджер. Лавринович, по данным Sky News, должен был получить за поджоги £3000 в криптовалюте (более 200 тыс рублей). При этом в британской полиции заявили, что данных о прямой государственной угрозе нет, а сами исполнители, вероятно, действовали ради денег.

Лавриновича и Карпюка признали виновными в заговоре с целью повреждения имущества. Кроме того, украинца отдельно осудили за поджоги двух объектов с риском для жизни людей. Третий фигурант дела, 35-летний Пётр Починок, был оправдан.

Приговор осуждённым должны вынести в пятницу. В британской прокуратуре назвали поджоги «преднамеренными и опасными», подчеркнув, что они были направлены не просто на порчу имущества, а на запугивание и подрыв общественного доверия.